Профессор предупредила о вреде пластиковых окон и кондиционера для здоровья

Пластиковые окна приводят к тому, что воздух в квартире становится сухим, это, в свою очередь, может вызывать кашель и простуду при ослабленном иммунитете. Об этом Pravda.Ru рассказала профессор кафедры химии и технологии кристаллов РХТУ им. Менделеева, доктор химических наук Ольга Петрова.

Кроме того, по ее словам, к таким проблемам может приводить кондиционер.

«У нас практически одновременно происходит массовая замена окон и массовая постановка кондиционеров, что приводит в результате к пересушенному воздуху в помещении. Если вы заменили окна и не открываете их, если вместо того, чтобы открыть окно и проветрить помещение, вы используете кондиционер, у вас будет пересушенный воздух», — предупредила эксперт.

Чтобы снизить риск заболевания, Петрова рекомендует регулярно чистить кондиционер от пыли и грязи и промывать внутренние части механизма.

Врач Екатерина Терентьева до этого говорила, что в фильтре кондиционера скапливаются бактерии, насекомые, плесневые грибки. Они способны инфицировать человека, а пыль и пыльца растений из кондиционера могут стать причиной развития аллергических реакций (ринита и конъюнктивита). Также есть риск обострения хронических заболеваний органов дыхания: тонзиллита, фарингита и бронхита.

Ранее россиян предупредили о последствиях чрезмерного использования кондиционера в офисе.