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Педагог изнасиловала 14-летнего ученика в школьном классе

KRCR-TV: в США учительница изнасиловала подростка в школьном классе

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Butte County District Attorney's Office

В штате Калифорния будут судить педагога средней школы, женщину обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает KRCR-TV.

46-летней Мишель Солис, педагогу школы из города Гридли, предъявлено обвинение в изнасиловании 14-летнего мальчика. По данным службы шерифа, учительница несколько лет домогалась мальчика, она писала ему сообщения непристойного содержания, а в октябре 2023 года вступила с ребенком в интимную связь в школьном классе.

Американка призналась в совершенном преступлении, суд над ней начнется 6 июня, женщине может грозить до четырех лет заключения.

До этого сообщалось о том, что в штате Иллинойс полиция предъявила обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего школьной учительнице. Педагог пригласила 11-летнего мальчика к себе домой и занялась с ним сексом. Во время обыска следователи обнаружили в телефоне женщины переписку интимного характера и установили, что американка несколько раз вступала в сексуальную связь с ребенком, первый эпизод изнасилования произошел в стенах школы.

Ранее в США учитель частной школы приставал к девочке.

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