Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестованным по делу о погроме в Дагестане добавили новое обвинение

Арестованным по делу о погроме в аэропорту Махачкалы добавили новое обвинение

close
100%
Shutterstock

Четверым арестованным по делу о погроме в аэропорту Махачкалы добавили новое обвинение.

Как выяснила «Газета.Ru», в обвинительный акт вписан пункт о нарушении транспортной безопасности. Дело рассматривает Верховный суд республики Дагестан.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за приземления регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта, а также прорвались на взлетно-посадочную полосу.

В ходе волнений пострадали 20 человек, среди них есть сотрудники правоохранительных органов.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал мерзавцами участников беспорядков в аэропорту и заявил, что все виновные в беспорядках в махачкалинском аэропорту «получат по заслугам».

После погрома МВД сообщило о задержании 201 человека. Позднее в ОНК сообщили о 126 арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Опрос ВЦИОМ показал, что 69% россиян осуждают участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Ранее в СК оценили ущерб от беспорядков в аэропорту в сотни миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами