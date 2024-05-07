Арестованным по делу о погроме в Дагестане добавили новое обвинение

Четверым арестованным по делу о погроме в аэропорту Махачкалы добавили новое обвинение.

Как выяснила «Газета.Ru», в обвинительный акт вписан пункт о нарушении транспортной безопасности. Дело рассматривает Верховный суд республики Дагестан.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за приземления регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта, а также прорвались на взлетно-посадочную полосу.

В ходе волнений пострадали 20 человек, среди них есть сотрудники правоохранительных органов.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал мерзавцами участников беспорядков в аэропорту и заявил, что все виновные в беспорядках в махачкалинском аэропорту «получат по заслугам».

После погрома МВД сообщило о задержании 201 человека. Позднее в ОНК сообщили о 126 арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Опрос ВЦИОМ показал, что 69% россиян осуждают участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Ранее в СК оценили ущерб от беспорядков в аэропорту в сотни миллионов рублей.