Врач оценил, могут ли яйца и масло повысить холестерин

Отказ от яиц, сливочного масла и сметаны не поможет снизить холестерин, потому что с пищей в организм человека попадает только 10-15% холестерина, остальные 85-90% — вырабатывает сам организм. Об этом kp.ru рассказал заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра №3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, к.м.н., врач-терапевт, кардиолог Константин Иванов.

«Прежде всего мы должны реабилитировать холестерин. Эволюция снабдила нас его выработкой, потому что он жизненно необходим организму. Из этого вещества строятся мембраны (оболочки) клеток. Из него же синтезируются половые и другие гормоны у мужчин и женщин», — уточнил эксперт.

Врач также уточнил, что у холестерина есть различные разновидности, при этом вредными являются не все. Если анализ крови показал, что в организме повышен общий холестерин, это необязательно грозит опасными последствиями, заключил Иванов.

Американские диетологи Эмили Кайл и Джулия Зумпано, а также австралийский специалист по правильному питанию Рани Полак до этого рассказали, что орехи, семена, бобовые, авокадо, лосось и оливковое масло снижают уровень холестерина в организме.

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