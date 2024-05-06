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Политолог объяснил причины высокого уровня поддержки президента среди россиян

Политолог Мартынов: россияне видят, что Владимир Путин взял правильный курс

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Алексей Никольский/РИА Новости

Российская система управления государством под руководством президента страны Владимира Путина сумела компетентно и точно справиться с внешним санкционным давлением — рестрикциями Запада, которые были направлены на разрушение экономики и навязывание нужных оппонентам России политических решений. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

По мнению политолога, используя санкции, Запад пытался заставить Россию отказаться от своего суверенитета и своих интересов.

Однако после победы российской экономики над западными санкциями, россияне убедились, что у президента все под контролем, считает Алексей Мартынов.

«Российскому правительству удалось противостоять внешнему давлению. Жители страны видят это и понимают, что тот курс, который взял глава государства — во-первых верный, во-вторых, его нужно пройти до конца, до победы», — отметил эксперт.

Он убежден, что принятая Европарламентом антироссийская резолюция с утверждением о том, что президентские выборы в РФ были недемократическими, связана с предстоящей инаугурацией президента.

При этом политолог подчеркнул, что результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также взаимосвязаны с инаугурацией и соответствуют результатам выборов, по которым Владимир Путин получил 87,28% голосов.

6 мая ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, согласно которым 80% россиян считают, что Владимир Путин способен обеспечить стабильность в России.

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.

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