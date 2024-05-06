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В России оценили идею создать раздел для знакомств на Госуслугах

Эксперт ФРЦЭ Клименко выступил против раздела для знакомств на Госуслугах

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РИА Новости

Отношение депутата Госдумы Виталия Милонова, предложившего создать раздел знакомств на «Госуслугах», к ресурсам государства является недопустимым. Так инициативу депутата в беседе с «Ридусом» прокомментировал председатель совета Фонда развития цифровой экономики бывший советник президента РФ по интернету Герман Клименко.

«Все-таки «Госуслуги» — это серьезная достаточно история. Безусловно, демографическая политика государства очень важна, но мне кажется, что демографы скажут: поиск пары — это, наверное, самое последнее, что можно рассматривать в контексте поднятия демографии»,
— отметил он.

По его мнению, Милонов пытается развлечь общество и поднять себе рейтинг, когда предлагает такие инициативы. Клименко также отметил, что справиться с проблемами знакомства россиянам помогают социальные сети и другие ресурсы.

Виталий Милонов высказал идею о создании специального раздела на портале «Госуслуги», где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера, 6 мая. Свое обращение он направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.

Ранее Милонов объяснил, как раздел знакомств на «Госуслугах» будет вычислять шалашовок и альфонсов.

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