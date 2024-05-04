Политолог сравнил попытку Запада отменить выборы в России с отказом от русской культуры

Запад пытается отменить выборы в России, как до этого пытался отменить русскую культуру, заявил газете «Взгляд» руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По мнению эксперта, инициатива Европарламента с рекомендацией членам Евросоюза не признавать результаты президентских выборов в РФ — это часть этих попыток.

Политолог убежден, что технология «культуры отмены» направлена на тотальное исключение неугодного объекта из любых взаимодействий.

Именно поэтому, по его мнению, попыткам отмены подвергаются не только российская культура, экономика и история, но и российская политика.

«Атаки на легитимность результатов выборов президента России — часть более широкой информационной войны, которая идет последние два года», — считает эксперт.

Он отметил, что инфовойна направлена на дискредитацию России.

«Это попытки создать ощущение, что в России якобы нет легитимной власти», — пояснил политолог.

Глеб Кузнецов подчеркнул, что идея о непризнании выборов в России не связана с выборами как таковыми.

Он напомнил, что впервые идея не признавать результаты российских президентских выборов в 2024 году была озвучена на высоком уровне в США еще в 2021 году.

«Это большой план и долгосрочная история», — сказал политолог.

По его словам, Запад не интересует, как в России проводились выборы, замысел в том, чтобы «отменить» их вне зависимости от того, что на самом деле происходило.

Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая. По данным Центризбиркома, в ходе состоявшихся с 15 по 17 марта президентских выборов Владимир Путин получил 87,28% голосов.

Напомним, в конце апреля Европарламент на пленарной сессии принял антироссийскую резолюцию с утверждением о том, что президентские выборы в РФ якобы были недемократическими.