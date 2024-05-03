В России завершился прием заявок на грантовый конкурс «Наука Добра»

Биотехнологическая компания BIOCAD завершила прием заявок на участие в третьем сезоне Всероссийского грантового конкурса «Наука добра». Об этом сообщает проект «Сноб». Регистрацию прошли более 60 российских некоммерческих организаций (НКО).

Заявки принимались с 18 марта по 30 апреля. В списке участников НКО из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Татарстана, Челябинской области и других регионов.

Участников оценит независимый совет экспертов. Итоги конкурса объявят в июне. Грант на сумму 5 млн рублей распределят между краткосрочными проектами. Максимальная сумма для лауреата — 1,5 млн рублей.

Конкурс проводится с 2022 года. Он направлен на развитие социальных проектов для повышения качества жизни пациентов, а также профилактики и ранней диагностики онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний.

В конце апреля в Ставрополе назвали победителей конкурса «Лучший казачий кадетский корпус». Лучшим оказался Новороссийский корпус. Второе и третье места достались Ейскому и Орловскому корпусам.

Присутствовавший на церемонии полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что победители успешно доказали готовность не только отстаивать честь своих учебных заведений в конкурентной борьбе, но и в дальнейшем укреплять потенциал, славу российского казачества в масштабах своего региона, всей страны в целом.

Ранее стали известны итоги национальной премии «Россия — мои горизонты».