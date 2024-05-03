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Россиянам объяснили, как установить самозапрет на кредиты

Преподаватель Рогачевский: самозапрет на кредиты можно будет установить в банке

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россияне смогут установить самозапрет на кредиты в отделении своего банка, в микрофинансовой организации, в отделении МФЦ или через портал «Госуслуги». Об этом RuNews24 рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский.

По его словам, для этого гражданам потребуется написать заявление. Однако, перед этим он советует изучить условия использования ограничительного инструмента.

«Вам нужно четко понимать, сколько продлится самозапрет, какой вид кредитора окажется для вас под запретом (банк или МФО), какие форматы оформления банковских услуг вам будут недоступны (онлайн или оффлайн, или всё вместе), как можно отменить самозапрет», — уточнил эксперт.

Рогачевский также добавил, что при обслуживании в нескольких банках россиянам придется подавать заявление сразу во все организации.

26 февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов. Согласно нововведению, россияне смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями.

Ранее в России оценили, кому необходим самозапрет на кредиты.

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