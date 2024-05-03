В Кремле прокомментировали планы Путина посетить пасхальную службу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле своевременно сообщат подробности об участии Владимира Путина в службе на Пасху, которая пройдет в воскресенье, 5 мая.

В преддверии Пасхи христиане по всему миру отмечают Страстную пятницу, день крестных мук и ухода Иисуса Христа на Голгофе. Согласно церковному календарю, Страстная седмица, начавшаяся 29 апреля в этом году, является последней неделей перед Пасхой. В православной традиции это период, посвященный последним дням земной жизни Иисуса, его страданиям, распятию, уходу и погребению. Каждый день этой недели имеет особое значение, поэтому они называются Великими или Страстными. В этот период не проводятся свадьбы, крещения и другие радостные события. Все службы направлены на память о Христе.

Страстная пятница — это день, когда страдания Иисуса достигли своего апогея: его бичевали, осудили, распяли на кресте. Но через три дня после ухода произошло чудо Воскресения.

Особый ритуал этого дня — вынос Святой Плащаницы, символизирующей погребение Христа.

До этого Николай Савченко говорил, что православным христианам не стоит есть куличи до наступления Пасхи. Он пояснил, что в состав праздничного лакомства входят ингредиенты, которые запрещены к поеданию во время Великого поста, к примеру, молоко.

Ранее россиянам рассказали, обязательно ли освящать куличи и яйца на Пасху.