Волынец заявила о угрозах от представителей квадробика

Увлекающиеся субкультурой квадробика россияне в большинстве своем отличаются враждебностью, заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в пресс-центре НСН. По ее словам, в последнее время она получает от представителей этого движения угрозы в своей адрес.

Напомним, квадробика — это новый вид спорта, который предполагает повторение движений зверей. Он имеет нечто общее с субкультурой фурри, которая основана на изображении антропоморфных животных. Волынец заявила, что представители подобных течений резко отреагировали на ее комментарии об их опасности для детей.

«Когда мы стали размещать материалы в социальных сетях об этом, нам поступило огромное количество негатива от тех, кто называет себя представителями этой субкультуры. Я стала получать прямые угрозы, в том числе и своей жизни», — заявила общественница.

По мнению омбудсмена, квадробика – это своего рода расчеловечивание, не имеющее ничего общего с мультфильмами, в которых животные изображаются как люди, а не наоборот. Запрещать какие-либо течение никто не будет, пока им не дадут правовую оценку, заключила она.

Напомним, также Волынец заявляла, что намерена бороться с фурри, назвав ее вредоносной субкультурой с Запада, вовлекающей детей в деструктивное поведение. Подробнее о новых увлечениях детей и о том, насколько такое поведение опасно для общества — в материале «Газеты.Ru».

Психиатр ранее рассказал об опасности субкультуры фурри для психики ребенка.