Глава минкульта Северной Осетии Фидаров рассказал о причинах своего участия в СВО

Главная задача России и ее многонационального населения — противостоять любым попыткам разжигания конфликтов внутри страны, заявил в киноинтервью «Откровенно с Татаркой» министр культуры Северной Осетии, ветеран СВО, актер и продюсер Сослан Фидаров.

В беседе с автором проекта Лилией Абрамовой, Сослан Фидаров отметил, что жители России сплотились как никогда за последнее время.

«Я правда не понимаю, как нас можно победить. И грузины, и армяне, азербайджанцы, украинцы, белорусы — мы должны быть одним целым. Вдумайтесь, вот мы сейчас собрались и стали жить хорошо все вместе, представляете, какой это урон будет для наших врагов», — сказал герой интервью.

Он считает, что враги России пытаются разделить народы, следуя принципу «разделяй и властвуй».

«Чтобы мы просто не развивались, они специально это делают. Неужели этого не понимает народ?», — задается вопросом Сослан Фидаров.

Он также выразил надежду, что военный конфликт на Украине завершится как можно скорее, подчеркнув, что этого же хотят бойцы спецоперации.

«Очень хочется, чтобы наши дети нормально жили, чтобы не было войны», — сказал министр культуры Северной Осетии.

Кроме того, гость интервью выразил благодарность родителям бойцов за то, что они воспитали отважных сынов.

Отвечая на вопрос, как он принял решение участвовать в спецоперации, Фидаров рассказал, что сначала оказался на Донбассе, чтобы привезти гуманитарную помощь по просьбе его товарищей-бойцов.

Но гуманитарная миссия стала военной после того, как Фидаров впервые побывал в подвале с укрывшимися там детьми, которые, по его словам, подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

«Мы туда привезли хлеб, и по нам не надо было стрелять», — заявил актер.

Он подчеркнул, что приехал на Донбасс с гуманитарной миссией, но когда увидел несправедливость, решил, что будет принимать участие в операции по защите жителей региона.