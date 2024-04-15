Токаев подписал закон о домашнем насилии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

В соответствии с данным законом, за некоторые преступления в отношении несовершеннолетних, в том числе изнасилование, преступники будут караться пожизненным заключением.

Закон также вводит уголовную ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, травлю несовершеннолетнего, в том числе в интернете.

Законом предусмотрено создание и функционирование центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия.

Закон был принят на фоне получившего крайне широкую огласку дела бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, который, по версии следствия, руками забил свою жену. Значительная часть аудитории, пристально следящей за делом, требует пожизненного срока для обвиняемого.

Ранее было описано влияние дела Бишимбаева на общество Казахстана.