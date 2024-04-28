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На двух вокзалах Санкт-Петербурга открылись информационные пункты для туристов

На Московском и Ладожском железнодорожных вокзалах открылись пункты для туристов

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СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»

В Санкт-Петербурге на Московском и Ладожском железнодорожных вокзалах открылись информационные пункты для туристов. Об этом сообщается на сайте администрации Северной столицы. Их открытие приурочено к началу летнего туристского сезона.

Отмечается, что там туристам будет предоставлена актуальная информация, бесплатные карты и путеводители. Кроме того, там можно также узнать о достопримечательностях и различных маршрутах.

Открывшиеся пункты будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00. На текущий момент в Петербурге работают одиннадцать подобных павильонов. Отмечается, что около 24 тыс. человек посетили информационные павильоны Городского туристско-информационного бюро в 2024 году.

Как подчеркнул председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев, сейчас Северная столица выполняет роль не только ведущего туристского центра, но и национального транспортного хаба на Северо-Западе России. Он уточнил, что половина всех железнодорожных туристских круизов России приходится на Петербург и маршруты Серебряного ожерелья.

«За последние годы благодаря совместной работе Санкт‑Петербурга, Комитета по развитию туризма и Российских железных дорог путешествия на поездах для туристов стали комфортнее и интереснее», — добавил Корнеев.

В свою очередь, заместитель начальника Северо-Западного филиала Федеральной пассажирской компании Юлия Навоенко отметила, что информационные пункты пользуются популярностью у гостей Петербурга. При этом она назвала важным шагом их открытие на вокзалах, потому что там туристы могут получить самую актуальную и достоверную информацию.

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