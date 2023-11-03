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Россиянку облили на улице неизвестным химическим веществом

В Санкт-Петербурге женщину облили неизвестным химвеществом на улице

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурга 43-летняя женщина пострадала после того, как ее облили неизвестным веществом. Об этом сообщает издание 78.ru.

Инцидент произошел 2 ноября на Замшиной улице. К женщине подошла незнакомка и плеснула в нее неизвестным химическим веществом. Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее ожоги спины, бедер, живота и голени. Медики квалифицировали состояние пострадавшей как средней тяжести и оставили на стационарном лечении.

В подозрении в совершении преступления полицейские задержали 26-летнюю, ранее судимую, петербурженку. О мотиве ее действий не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге девушка получила химический ожог ягодиц в автобусе, пострадавшую госпитализировали.

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