Россиянку облили на улице неизвестным химическим веществом

В Санкт-Петербурга 43-летняя женщина пострадала после того, как ее облили неизвестным веществом. Об этом сообщает издание 78.ru.

Инцидент произошел 2 ноября на Замшиной улице. К женщине подошла незнакомка и плеснула в нее неизвестным химическим веществом. Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее ожоги спины, бедер, живота и голени. Медики квалифицировали состояние пострадавшей как средней тяжести и оставили на стационарном лечении.

В подозрении в совершении преступления полицейские задержали 26-летнюю, ранее судимую, петербурженку. О мотиве ее действий не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге девушка получила химический ожог ягодиц в автобусе, пострадавшую госпитализировали.