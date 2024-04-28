Палестинские беженцы поблагодарили американских студентов за поддержку

Палестинские беженцев в городе Рафах на юге сектора Газа поблагодарили протестующих в США студентов за поддержку Палестины. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

В лагере Эль-Кудс беженцы начали вывешивать на своих палатках послания со словами: «Спасибо, студенты, солидарные с Газой. Ваше послание дошло».

По словам директора лагеря Такфира Хамада, беженцы увидели в СМИ, как в США студенты, особенно в учащиеся Колумбийского университета, выходят на уличные акции в поддержку палестинцев. Жителей Газы тронули человечность и сострадание протестующих.

«Мы надеемся, что мир их поддержит, и их не арестуют и не посадят в тюрьму», — сказал Хамад.

27 апреля стало известно, что Белый дом хочет ограничить выступления президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на выпускных мероприятиях в американских вузах из-за волны студенческих протестов в поддержку Палестины.

До этого глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что масштабы протестов против операции Израиля в секторе Газа являются для Вашингтона «качественно новым явлением».

Ранее Трамп назвал марши ультраправых «цветочками» в сравнении с протестами студентов в поддержку Палестины.