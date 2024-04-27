На Сахалине благодаря мерам поддержки льготного лизинга ГТЛК обновили пассажирские вагоны

ГТЛК помогла закупить новые пассажирские вагоны на Сахалине, сообщает пресс-служба компании.

Обновление составов произошло в рамках поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов.

Новые пассажирские вагоны будут задействованы на межобластных маршрутах между Южно-Сахалинском и Поронайском, а также Томари.

В компании отметили, что в России нет системных льготных мер поддержки для обновления железнодорожных подвижных составов по программам лизинга, но существует ряд точечных мер поддержки.

Новый железнодорожный транспорт удалось закупить под ставку существенно ниже рыночной благодаря проекту льготного финансирования ВЭБ.РФ.

Ранее стало известно, что услугами льготного лизинга ГТЛК воспользовались почти 150 российских транспортных компаний.