Врачи предупредили, что аллергики могут отключиться за рулем авто

Весенняя аллергия является потенциальной угрозой для водителей, так как ее симптомы могут проявиться неожиданно. При этом возникает угроза, что водитель потеряет контроль над машиной. Не меньшую опасность представляют препараты от аллергии, большая часть которых имеет снотворный эффект, предупредил в интервью НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Основной симптом аллергии на весеннюю пыльцу – это чихание, которое в моменте невозможно побороть. Если такое состояние возникает, когда человек находится за рулем, то при чихании он теряет контроль, отметил врач.

«Он ничего не видит, ничего не может сделать ни руками, ни ногами. То есть в этом случае он полностью отключается. Это очень опасная ситуация», — подчеркнул Болибок.

Аллергикам в опасное время активного цветения следует носить маску и очки, отметил он. Кроме того, врач подчеркнул важность правильного выбора препаратов от аллергии, так как многие из них нельзя пить за рулем из-за седативного эффекта.

Также аллерголог порекомендовал следить за состоянием салона автомобиля, если у водителя есть аллергия – в частности, не допускать попадания пыльцы, чистить фильтры воздуха, закрывать окна.

Напомним, врачи отмечают, что аллергию можно объяснить так называемой гигиенической теорией, которая определяет источником проблемы нехватку контакта человека с реальным миром. Поэтому, по их мнению, важно тренировать свой иммунитет.

Ранее россиян предупредили об опасности аллергии на уколы ботокса.