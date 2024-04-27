Россияне назвали факторы доверия на работе

Соблюдение обязательств и готовность к открытому диалогу стали для россиян главными факторами доверия на работе, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co. Так ответили 38% и 31% респондентов соответственно.

Также более 50% опрошенных рассказали, что верность слову и последовательность действий играют значительную роль в отношении к своему руководству.

Почти четверть (23%) респондентов ответили, что для них важно иметь возможность излить душу без опасения огласки, а в отношениях с руководителем 22% опрошенных важна готовность делиться информацией и опытом.

Также половина работников (50%) рассказали, что для них доверие – это возможность самостоятельно выполнять задачи.

В случаях недостаточного доверия между коллегами 39% респондентов стараются избегать совместной работы, а 37% переходят на более формальный вид взаимодействий.

«Причиной дефицита доверия часто становится непонимание, а источник непонимания – это недостаток знания. Получается, что, включая режим избегания контактов или формализма, мы лишь еще больше отдаляемся от решения проблемы», — отметил проректор по исследованиям и инновациям СберУниверситета Алексей Суханов.

Также респонденты рассказали, кого из известных персонажей художественных произведений они хотели бы видеть среди коллег. Самым популярным ответом стал доктор Ватсон, его выбрали 38% респондентов. Второе место с 31% голосов занят Макс Отто фон Штирлиц, а третьим с 8% голосов стал Владимир Дубровский из повести А.С. Пушкина.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 15 по 19 апреля 2024. Всего в исследовании приняли участие 18 915 сотрудников российских компаний.