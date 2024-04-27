Беглов поблагодарил Путина за организацию выставки «Россия»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил президента России Владимира Путина за организацию на ВДНХ выставки-форума «Россия», а также за инициативу по ее продлению. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в ходе двусторонней рабочей встречи в Северной столице Беглов подчеркнул, что выставка «Россия» позволила Петербургу и другим регионам собрать вместе и представить свои ключевые достижения в разных сферах. Также она, по его мнению, показала российским регионам изменения, которые за последние годы произошли в городах и стране в целом.

«Выставка позволила регионам представить другим и лучше увидеть самим проекты развития города, заинтересовать новых туристов, напомнить им о его достопримечательностях», — сказал губернатор.

По мнению градоначальника, Петербург организовал один из самых креативных, технологичных и популярных стендов на выставке.

«В мае рассчитываем принять там трехмиллионного посетителя. А 27 мая, в день города, готовимся выполнить ваше поручение – первыми перенести опыт выставки «Россия» на региональный уровень. Откроем в пространстве музея «Россия – моя история» мультимедийную выставку-путешествие «Мой Петербург», — сообщил Беглов.

Напомним, выставка «Россия» собрала на своей площадке важнейшие достижения страны. Она проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Ее посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Ранее сообщалось, что международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 11 миллионов человек. Одиннадцатимиллионным гостем выставки стала жительница Орла.