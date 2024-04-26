Юристы посоветовали вызывать полицию при требовании оплатить покупку наличными

Если в магазине или ресторане от клиента требуют оплатить покупку только наличными, отказываясь принимать банковские карты, то это нарушение закона о защите прав потребителей, заявил член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России Дмитрий Краснов. При таком нарушении можно смело обращаться в полицию, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Покупатель имеет право оплатить покупку любым удобным ему способом, подчеркнул юрист.

«Пускай приезжает наряд и смотрит, почему не работают терминалы! Также вы можете объяснить, что сейчас напишите заявление в налоговую службу, которая обязательно разберется, почему у магазина или заведения, которое вы посетили, не действуют те или иные формы оплаты», — сказал он.

Важно, что покупатель не отказывается от оплаты товара или услуги, подчеркнул Краснов, поэтому в подобной спорной ситуации прав именно он. Выбор точек общепита и магазинов в пользу наличных – это лишь способ уклониться от налогов, считает юрист.

Напомним, по данным Центробанка, за прошлый год в России вырос оборот наличных денег на 13,7% до 123,8 трлн рублей. В тройку регионов-лидеров по обороту наличности вошли Москва и Московская область, Петербург, Краснодарский край.

Экономисты ранее оценили, готов ли мир к полному отказу от наличных денег.