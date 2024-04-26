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Психиатр заявил об опасности субкультуры фурри для психики ребенка

Психиатр Федорович: субкультура фурри может нарушить детскую психику

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Global Look Press

В России обсуждают набирающую популярность субкультуру фурри, приверженцы которой — это дети, подражающие животным. Если ребенок делает это во время игры, то в этом нет ничего страшного, но если он начинает себя отождествлять с образом животного, то это уже признак нарушения психики, считает психиатр Александр Федорович. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал соблюдать баланс в игах с детьми.

Напомним, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что намерена бороться с фурри, назвав ее вредоносной субкультурой с Запада, вовлекающей детей в деструктивное поведение. Психиатр считает, что в таких подражаниях нет ничего страшного, если все происходит в меру.

«Баланс между этими перевоплощениями и нормальной человеческой жизнью должен быть соблюден!» — подчеркнул он.

В качестве примера он привел ребенка, который переодевается в зверька на детском утреннике, а потом снимает костюм и живет обычной жизнью. Если же он все время отождествляет с образом животного, то это разрушает его еще не до конца сформированную психику, считает специалист. Однако даже в этом случае можно решить проблему, отметил он.

Также Федорович заявил об опасности перетекания подобных игр в ролевые с сексуальным подтекстом. В этом случае родителям следует вовремя заметить проблему и пресечь ее, заключил врач.

Представители фурри до этого рассказали «Газете.Ru», что суть фурри заключается в наделении пушистых животных человеческими чертами. Также некоторые приверженцы субкультуры переодеваются в мультяшных животных и устраивают тематические вечеринки и фотосессии. Помимо фурри есть также квадроберы — последователи этой субкультуры подражают диким животным, стараются двигаться как звери, повторять их биомеханику.

Психологи ранее рассказали, как цвета могут нанести вред психике ребенка.

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