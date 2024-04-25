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Песков рассказал будет ли РФ расширять буферную зону безопасности

Песков: РФ будет расширять буферную зону из-за поставок Киеву дальнобойных ракет

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MGIMO360 TV/YouTube

Россия намерена расширять буферную зону для обеспечения безопасности граждан РФ в случае, если страны Запада будут наращивать поставки дальнобойных ракет на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как сказал Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений ВСУ, то будет расширяться, как угодно её называйте, санитарная, буферная зона. Зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан», — сообщил пресс-секретарь российского президента.

До этого Песков заявил, что Россия не меняет позицию по санитарной зоне для защиты российских городов от украинских ракет. Журналисты задали представителю Кремля вопрос о поставках Украине ракет ATACMS, дальность полета которых составляет порядка 300 км, и напомнили о неоднократных заявлениях, что чем более дальнобойные вооружения будет получать Украина, тем дальше Россия будет продвигать буферную зону.

20 апреля палата представителей одобрила проект о выделении помощи Украине на $60,64 млрд. В новый пакет войдут $23,2 млрд на восполнение военных запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Документ также предусматривает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Голосование в сенате назначено на 23 апреля. Дальше законопроект отправится на подпись Байдену.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко раскрыл возможный ответ России на поставку ВСУ ракет ATACMS.

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