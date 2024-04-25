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В МИД сочли возможным визит Гросси в РФ до конца весны

МИД РФ: визит главы МАГАТЭ в Россию возможен в течение нескольких недель

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Alexander Ermochenko/Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Россию в течение ближайших недель. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что гендиректор МАГАТЭ периодически посещает Россию. Он приезжает не только в такие города, как Москва, Сочи, Калининград, но также неоднократно бывает и на Запорожской атомной станции.

«Мы ведем с Рафаэлем Гросси плотный профессиональный диалог, » — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уже встречался с главой МАГАТЭ. Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ближайшей перспективе следующих недель или месяцев очередной приезд господина Гросси в Россию возможен.

По мнению Рябкова, одной из главных тем на будущей встрече будет ядерная безопасность на ЗАЭС. Он так же призвал МАГАТЭ и экспертов этого агентства работать так, чтобы не создавалось впечатление, будто они закрывают глаза на «преступные действия киевского режима».

Ранее Россия выразила признательность МАГАТЭ за осуждение атак на ЗАЭС.

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