Организаторы проекта «Время героев» гарантируют беспристрастность отбора кандидатов

Общественный совет образовательного проекта «Время героев» для участников специальной военной операции будет осуществлять контроль за честностью, открытостью и прозрачностью отбора на президентскую программу. Об этом, как сообщили организаторы проекта, было заявлено на первом заседании нового органа.

По словам гендиректора платформы «Россия — страна возможностей», ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Алексея Комиссарова, учебный процесс в программе «Время героев» будет строиться с учетом лучшего опыта вуза и таких программ, как «Школа губернаторов», «Школа мэров» и «Лидеры России».

При этом он отметил, что образовательный процесс будет скорректирован с учетом уникального опыта, который есть у участников и ветеранов СВО.

«Мы также рассчитываем, что руководители администрации президента, правительства и госкорпораций примут активное участие в программе в качестве наставников», — сказал Комиссаров.

По мнению заместителя министра обороны — начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктора Горемыкина, чем выше будет доля участников СВО в управленческих структурах страны, тем надежнее и эффективнее они станут работать.

Сенатор РФ Александр Карелин считает, что участие в программе — шанс для бойцов СВО послужить стране в новом качестве, «сделать много полезного в мирной жизни».

Руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко заявил, что тесты, которые проходят участники отбора, верифицированы и проверены во время других проектов по подбору управленцев нового типа. При этом он подчеркнул, что авторитет членов общественного совета станет гарантом беспристрастности, объективности и прозрачности отбора на программу.

Напомним, во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о создании программы Высшей школы государственного управления «Время героев». Цель проекта — подготовка компетентных руководителей из числа военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

Ранее сообщалось, что участники отбора на проект «Время героев» смогут пройти тестирование в 45 городах России.