Уровень воды в реке Ишим достиг 1145 см

Река Ишим возле села Абатское в Тюменской области поднялась до 1145 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за восемь часов к 14:00 по московскому времени уровень воды вырос на 24 сантиметров. При этом известно, что в селе проживают порядка восьми тысяч человек.

До этого сообщалось, что уровень воды в Ишиме в Абатском районе Тюменской области за сутки вырос на 202 см. Отмечается, что на территории Абатского муниципального района подтоплены семь участков автодороги регионального значения. В районе села Ощепково подтоплен низководный мост, в связи с чем нет прямого сообщения с тремя населенными пунктами — село Назарово, деревня Юрга, деревня Черемшанка.

При этом в МЧС России сообщало, что в Абатском районе Тюменской области предотвращен прорыв дамбы, по которой проходит автомобильная дорога Тюмень — Омск.

Сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили на дамбе течь, которая могла перерасти в прорыв. В районе дамбы организовано реверсивное движение, дорога открыта для проезда.

Ранее уровень воды в реке Ишим в районе Абатского превысил критическую отметку.