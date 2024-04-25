В Польше гражданина РФ приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Суд в польском Гданьске приговорил российского гражданина к двум с половиной годам лишения свободы из-за обвинения в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

«Шестнадцатого апреля 2024 года в Гданьском окружном суде был вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации, обвиняемому в шпионской деятельности в пользу российской разведки, и трем гражданам Польши за коррупционные преступления», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что россиянин несколько лет живет в Польше и занимается предпринимательской деятельностью. Двое граждан Польши приговорены к одному и двум годам условно, а еще один получил штраф.

До этого российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что не получил ответа ни на один из вопросов, которые касаются задержания подозреваемых в работе на спецслужбы РФ. Он уточнил, что немецкая сторона не назвала имена и не подтвердила наличие российского гражданства у задержанных. Вместо этого в германском внешнеполитическом ведомстве Нечаева предупредили о недопустимости «подобной активности» на территории ФРГ. Германская сторона пригрозила возможными «дополнительными мерами» в ходе расследования.

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