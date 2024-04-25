Минцифры готовит законопроект о запрете массовых спам-обзвонов в России

Министерство цифрового развития России планирует представить законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев, пишет ТАСС.

Об инициативе министр рассказал на конференции «Телеком будущего». По его словам, у абонентов в стране выработалось напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам.

В начале апреля российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за спам-звонки может грозить штраф до миллиона рублей. Отмечается, что изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Физические лица за спам-звонки будут получать штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 20 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 тысяч до миллиона рублей.

До этого директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов заявил, что звонок и мгновенный его сброс нужны для того, чтобы абонент сам перезвонил по этому номеру. Он добавил, что то же самое касается «молчунов», когда пользователь поднимает трубку и слышит по ту сторону лишь тишину.

Ранее мошенники начали использовать новую схему для доступа к «Госуслугам».