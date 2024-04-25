Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минцифры готовит законопроект о запрете массовых спам-обзвонов в России

Шадаев: Минцифры представит законопроект о запрете массовых спам-обзвонов

close
100%
Depositphotos

Министерство цифрового развития России планирует представить законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев, пишет ТАСС.

Об инициативе министр рассказал на конференции «Телеком будущего». По его словам, у абонентов в стране выработалось напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам.

В начале апреля российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за спам-звонки может грозить штраф до миллиона рублей. Отмечается, что изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Физические лица за спам-звонки будут получать штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 20 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 тысяч до миллиона рублей.

До этого директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов заявил, что звонок и мгновенный его сброс нужны для того, чтобы абонент сам перезвонил по этому номеру. Он добавил, что то же самое касается «молчунов», когда пользователь поднимает трубку и слышит по ту сторону лишь тишину.

Ранее мошенники начали использовать новую схему для доступа к «Госуслугам».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами