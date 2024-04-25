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В Балашихе полицейских обвиняют в фиктивной постановке на учет более 1,5 тыс. мигрантов

В Балашихе четырех полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

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Shutterstock

14 граждан, в том числе четверо полицейских из Балашихи, обвиняются в постановке на учет более 1,5 тыс. мигрантов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что фигуранты дела получили более 1 млн рублей за постановку на учет иностранцев в жилых помещениях Реутова и Балашихи, где фактически не проживали. В числе подозреваемых числятся десять жителей Балашихи, действующих от имени несуществующего «Бюро миграционных услуг», начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД РФ «Балашихинское», а также двое ее подчиненных и стажер.

Уголовное дело возбуждено по материалам УУР и УСБ ГУ МВД России по Московской области.

30 марта в подмосковной Балашихе правоохранители задержали предпринимательницу и двух полицейских, которые предположительно были задействованы в незаконной схеме по легализации приезжих на территории России.

Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил ужесточить наказание за организацию незаконной миграции, в том числе увеличить срок лишения свободы и сумму штрафа.

Ранее сообщалось, что москвичку привлекут за фиктивную регистрацию мигрантов к уголовной ответственности.

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