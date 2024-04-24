Путин попросил дать Паслеру телефон пострадавшей от паводка многодетной матери

Президент РФ Владимир Путин обратился к мэру Орска Василию Козупице с просьбой передать главе Оренбургской области Денису Паслеру телефон пострадавшей от паводка местной жительницы — матери восьми детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Дом многодетной семьи подтопило, но рассчитывать на компенсацию мать и дети не могут из-за наличия второго жилья — маленькой квартиры, купленной на материнский капитал. При этом в ней на каждого члена семьи приходится по три квадратных метра.

Мэр Орска обратил внимание, что обратившаяся к нему женщина говорила очень спокойно, «без претензии» в голосе.

«Василий Николаевич, номер ее телефона Денису Владимировичу Паслеру отдайте, хорошо?» — обратился Путин к главе Орска.

Российский лидер подчеркнул, что при оказании помощи пострадавшим от паводка необходимо обращать особое внимание на семьи с детьми.

До этого мэр Орска рассказал, что в городе жилье около 30 тыс. человек попало в зону затопления.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.