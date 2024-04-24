Путин поручил докладывать ему о восстановлении жилья после паводка

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после завершения весенних паводков в регионах страны самым главным вопросом будет восстановление жилья на затопленных территориях. Его слова передает ТАСС.

В среду, 24 апреля, глава государства провел большое совещание по ликвидации последствий половодья. На мероприятии также присутствовали руководители профильных ведомств и губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей.

При этом российский лидер подчеркнул, что по мере ухода воды с подтопленных территорий власти будут возвращаться к обсуждению путей ликвидации последствий ЧП. Это произойдет, когда у руководства страны появится больше понимания о масштабах весенних паводков. В том числе речь идет о том, кому и какую адресную помощь необходимо оказать в связи с наводнением.

«Самым важным потом будет вопрос восстановления жилья. Минстрой [РФ] работает, и прошу регулярно на эту тему докладывать», — добавил президент.

Кроме того, Путин предложил пересмотреть реальную стоимость капитального ремонта домов из-за весенних паводков. По его словам, власти принимают все возможные меры с целью сдержать рост цен. Тем не менее инфляция все равно имеет место.

Ранее президент РФ поручил проиндексировать размер выплат гражданам, пострадавшим из-за половодья.