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Дома и квартиры около 30 тыс. жителей Орска оказались в зоне затопления

Мэр Козупица: в Орске жилье около 30 тысяч человек оказалось в зоне затопления

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Андрей Титов/Business Online/Global Look Press

В Орске жилье около 30 тыс. человек попало в зону затопления. Об этом доложил на совещании президенту РФ Владимиру Путину мэр города Василий Козупица.

«В Орске большая беда. Около 30 тысяч орчан имеют подтопленное жилье», — сказал глава города.

По его словам, в течение 20 дней горожане испытывают «нарушения своей жизни» в связи с чрезвычайной ситуацией.

24 апреля Путин назвал регион, где сложилась наиболее сложная ситуация из-за паводков. По словам российского лидера, сил и средств для ликвидации последствий подтоплений «привлечено достаточно».

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками призвал заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах.

Также стало известно, что уровень Урала в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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