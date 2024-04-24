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Путин поручил скорректировать размер выплат россиянам, пострадавшим от паводков

Путин велел скорректировать размер выплат пострадавшим от паводков россиянам

Размер компенсаций жителям пострадавших от паводков регионов может быть скорректирован. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.

Он пояснил, что имеет в виду единовременную материальную помощь и выплаты из-за частичной или полной утраты имущества. Он призвал справедливо оценивать ущерб и выплачивать пострадавшим компенсации вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона.

Глава государства обратил внимание, что людям неважно, какой уровень власти за что отвечает, а главное, чтобы силы направлялись на решение проблемы.

С начала весеннего половодья в России были эвакуированы больше 38 тысяч человек.

С экстремально высоким половодьем столкнулись несколько регионов. Все началось с Оренбургской области, а затем большая вода пришла в Курганскую и Тюменскую области. Глава Абатского района (Тюменская область) Игорь Васильев недавно заявил, что большая вода размыла дороги и отрезала от цивилизации четыре населенных пункта в районе.

До этого стало известно, что шесть населенных пунктов в Тюменской области оказались отрезаны от остальной части региона в результате весеннего паводка. В заявлении уточняется, что речь идет о деревнях Орловка и Рагозина в Ишимском районе. То же касается села Назарово в Абатском районе, деревни Малые Ярки в Казанском районе и населенных пунктов Тюлешов Бор и Жигули в Викуловском районе.

Ранее жители поселка в Пермском крае оказались отрезаны от цивилизации из-за паводка.

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