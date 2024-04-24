Путин назвал регион, где сложилась наиболее сложная ситуация из-за паводков

В Оренбургской области фиксируется наиболее сложная ситуация из-за паводков, уровень воды снижается медленно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен», — сказал он.

Президент обратил внимание, что доклады о происходящем в районах паводков ему поступают регулярно.

По словам российского лидера, сил и средств для ликвидации последствий паводков «привлечено достаточно». Он призвал оказывать всю поддержку гражданам. Глава государства также потребовал не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в зоне подтоплений.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками призвал заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах.

Также стало известно, что уровень Урала в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.