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Следователи нашли автомобиль подозреваемых в расстреле полицейских в Карачаево-Черкесии

СК: обнаружена машина подозреваемых в расстреле полицейских в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкессии нашли легковой автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в расстреле полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи и криминалисты осмотрели машину, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, отметили в ведомстве. По уголовному делу собирать и закреплять доказательственную базу.

По версии следствия, к обстрелу полицейских причастны Руслан Эльканов, Ахмат Эльканов, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов. В настоящее время силовики устанавливают их местонахождение. На мужчин завели уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников полиции, кражи табельного оружия, незаконного хранения и ношения оружия.

СК считает, что 22 апреля указанные граждане напали на наряд полиции МО МВД России «Карачаевский» и несколько раз выстрелили в сотрудников. Известно о двух летальных случаях и одном пострадавшем, которого госпитализировали.

Подробнее о расстреле силовиков, после которого в Карачаево-Черкессии ввели план «Сирена», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ингушетии заявили о попытке дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.

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