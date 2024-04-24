Россиянке удалили жировой «фартук» весом 13 кг

Хирурги областной клинической больницы Новосибирска помогли женщине избавиться от кожно-жирового «фартука» на животе, для этого женщине пришлось худеть в течение пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

47-летняя женщина в течение длительного времени страдала от ожирения, она была намерена сделать абдоминопластику и убрать излишки жира с живота. Однако хирурги не сразу решились на сложное оперативное вмешательство, пациентке пришлось почти пять лет соблюдать строгую диету и сбрасывать лишние килограммы, чтобы попасть на операционный стол.

«Женщине удалось самостоятельно сбросить более 40 килограммов, но ее кожа повисла складками. Самая большая и тяжелая образовалась на животе, она свисала буквально до колен. Пациентка не могла свободно двигаться, было сложно поддерживать чистоту тела и подбирать одежду», — сообщили в Минздраве.

Массивный жировой «фартук» удаляла бригада пластических хирургов, во время абдоминопластики с передней стенки живота пациентки иссекли 13 килограммов кожной ткани. Спустя 10 дней после операции женщину выписали на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи спасли пациентку с заражением крови из-за внутриматочной спирали.