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Грузовик с газовыми баллонами врезался в два жилых дома в Челябинской области

В Челябинской области грузовик слетел с дороги и врезался в два жилых дома

В Усть-Катаве груженый газовыми баллонами «Урал» вылетел с дороги, снес опору ЛЭП и врезался в два жилых дома. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

Грузовик «Урал» потерял управление и слетел с дороги в Усть-Катаве, груженный десятью баллонами с пропаном и кислородом автомобиль снес опору линии электропередачи и врезался в два деревянных дома.

От удара из кузова вылетело несколько баллонов, один ударился о стену соседнего дома и упал на землю во дворе, второй баллон с пропаном пробил капот и застрял в моторном отсеке «Урала». На место ЧП были вызваны спасатели Усть-Катавского отряда и сотрудники коммунальных служб города. Баллоны с газом вынесли на руках за территорию дома, автомобиль отбуксировали на дорогу.

Жители домов не пострадали, водитель и пассажир грузовика госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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