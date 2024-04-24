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Российский путешественник получил дулом в живот при попытке подняться на гору в Азии

В Лаосе россиянину не дали завершить восхождение на Гору Биа

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Thanh Hue/Reuters

Путешественник из России Юрий Малых решил совершить восхождение на самую высокую точку Лаоса и поднять там российский флаг. В своем личном блоге он рассказал, что произошло, когда он достал российский флаг.

Малых отметил, что информации о горе Биа (высота 2830 метров) почти нет, поэтому он решил исследовать это место самостоятельно. Путешественник добрался до подножия пика на мотоцикле. Вверх он сначала поехал по бетонной дороге, а затем по щебню и глине.

«С каждой минутой подъема вид становился все более захватывающим, открывались пики все выше и выше!» — написал путешественник в блоге.

В какой-то момент Малых заехал на стройплощадку на плато, где его встретил мужчина с автоматом Калашникова. Тот начал агрессивно кричать и махать руками, отказываясь слушать объяснения путешественника. В конечном итоге мужчина указал автоматом на живот Малых и приказал ему уйти. Россиянин развернулся и направился обратно, не достигнув вершины горы.

До этого на альпинистку напал як во время восхождения на Эверест.

Ранее в Крыму спасли двух туристок, которые не смогли спуститься с гор.

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