Суд продлил арест певца Шарлота

Кировский районный суд Самары продлил арест певца Эдуарда Шарлота до 29 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его отца Валерия.

«Все то же самое, продлили до 29 мая», — рассказал он.

В начале апреля Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту. Отмечалось, что он будет находиться под стражей в СИЗО до 24 апреля включительно. 17 апреля суд отказался изменять ему меру пресечения. В суде также напомнили, что Шарлот обвиняется в преступлениях «против мира и безопасности человечества, а также в совершении преступления, направленного против конституционных прав и свобод человека и гражданина».

На данный момент в отношении Шарлота возбуждены несколько уголовных дел: его обвиняют в реабилитации нацизма, в оскорблении чувств верующих и повреждении документов.

Ранее Шарлот извинился перед Путиным и патриархом Кириллом.