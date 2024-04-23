В Крыму напомнили о недопустимости публикации фото и видео работы систем ПВО

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил жителям полуострова о недопустимости публикации фото и видеозаписей с кадрами работы противовоздушной обороны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Руководитель республики призвал сограждан «не «хайповать» на теме» и не выкладывать в интернет фото и видеозаписи с демонстрацией работы ПВО и других оборонных систем, мест расположения военных объектов и результатов обстрелов полуострова со стороны Вооруженных сил Украины.

«Призываю всех проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность и помогают противнику в военных действиях и информационной войне», — написал Аксенов.

23 апреля стало известно, что на Крымском мосту усилят контроль за движением автомобилей. Проезжающих водителей начнут тщательнее досматривать в преддверии и во время майских праздников, а также курортного сезона.

21 апреля в Севастополе военные отбили атаку противокорабельной ракеты. Снаряд был успешно уничтожен, но его осколки попали на корабль и вызвали небольшое возгорание.

Ранее власти Крыма отчитались о работе по пресечению диверсионных действий.