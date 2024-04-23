Уборщица спасла ребенка, тонувшего в бассейне спа-центра

В Адыгее сотрудница спа-центра спасла ребенка, который едва не захлебнулся в бассейне, девочка прыгнула с бортика и начала тонуть. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в одном из спа-центров Адыгеи, маленькая девочка отдыхала возле бассейна вместе с родителями, в какой-то момент ребенок прыгнул с бортика в воду и начал тонуть. Захлебывавшуюся девочку заметила уборщица, женщина моментально отбросила швабру и не раздеваясь бросилась в воду.

Она сумела вытащить ребенка из воды и посадить на бортик. Руководство спа-центра сообщило, что девочка находилась не в детской зоне, а рядом с бассейнами для взрослых посетителей. Несовершеннолетнюю передали родителям.

До этого сообщалось, что в Башкирии прохожие помогли спасти из ледяной воды тонущих подростков, мальчики гуляли по льду реки Белая. На помощь детям до приезда спасателей бросились девушка и молодой человек, оказавшиеся поблизости. Юноша дополз к детям по льду и держал их за руки до приезда экстренных служб. Подростков и их спасителя эвакуировали на берег и передали медикам, дети и молодой человек госпитализированы.

Ранее в Ленобласти отец нашел двухлетнего сына на дне бассейна.