Посольство рекомендовало россиянам отказаться от полетов Turkish Airlines

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продолжает отказывать россиянам в посадке на рейсы в страны Латинской Америки. Российское посольство в Анкаре направляло официальные запросы в МИД Турции для выяснения ситуации, но ответов так и не получило, пишет издание «Коммерсантъ».

В связи с этим дипломаты призывают россиян не пользоваться услугами Turkish Airlines.

Пресс-служба российского посольства заявила: «Проблема существует, проблема серьезная. Причем нам непонятно, насколько турецкие власти осознают всю ее серьезность». В последние недели произошли случаи отказа в посадке на рейс россиянам, следующим через Стамбул в Латинскую Америку.

Turkish Airlines объясняет свою политику ужесточения правил приема россиян в странах Латинской Америки. Однако список правил авиакомпания опубликовала только на английском и турецком языках, отказавшись от публикации на русском.

Посольство призывает россиян тщательно обдумать выбор авиакомпании для путешествий. Дипломаты также обещают опубликовать рекомендации для пострадавших россиян, которым отказали в посадке в турецких аэропортах.

Сообщения о снятии россиян с чартерных рейсов Turkish Airlines в Латинскую Америку появились еще в марте. На данный момент речь идет о более чем 50 пассажирах, которых не пустили на борт в Турции. Российское посольство в Буэнос-Айресе указало, что проблема касается именно перевозчика.

Ассоциация туроператоров России и компания Space Travel рекомендовали избегать полетов в Мексику рейсами Turkish Airlines.

В апреле еще трех россиянок, направлявшихся в Канкун через Турцию, не допустили на борт самолета. Turkish Airlines заявила, что следует правилам Международной организации гражданской авиации: нарушение хотя бы одного из семи обязательных требований может послужить причиной отказа в посадке.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет».