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Эксперты назвали главные страхи россиян

Эксперты заявили, что россияне больше всего боятся диверсии

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Россияне по итогам первого квартала 2024 года больше всего боятся атак вражеских беспилотников, аварии на коммуникационных линиях и угрозы терактов. Это стало известно после публикации доклада в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС», передает «Коммерсантъ».

Также на тревожность, связанную с засильем мигрантов и возможным возвращением смертной казни, повлиял теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». При этом россияне боятся нашествия крыс, мышей и бобров.

До этого сообщалось, что россияне часто занимаются самодиагностикой, покупают лекарства по советам из интернета, либо родственников и знакомых. Также многие после однократного обращения к врачу могут несколько раз повторять рекомендованную схему лечения.

Первый и основной фактор — психологический. Вторым фактором отказа от профессиональной помощи может быть негативный опыт обращения к врачам. Например, однажды человек мог попасть на прием к невежливому специалисту. Это оставляет осадок на всю жизнь и может привести к нежеланию обращаться за медицинской помощью.

Ранее был назван неожиданный признак тревожного расстройства.

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