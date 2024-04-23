В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе и областном центре отменен сигнал ракетной опасности. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — сообщил Гладков.

До этого Гладков сообщил в Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе действует сирена ракетной опасности.

Также Гладков сообщал, что в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к административному центру области.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем 20 апреля сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал грузовик в регионе. В момент удара фура находилась на одном из участков автомобильной дороги Октябрьский — Бессоновка. Пострадавших нет.

Ранее украинские дроны сбросили два взрывных устройства на село в Белгородской области.