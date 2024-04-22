Российские врачи спасли пациентку с заражением крови из-за внутриматочной спирали

Врачи Люберецкой больницы спасли 55-летнюю пациентку, у которой развилось опасное осложнение из-за забытой внутриматочной спирали. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Как рассказали медики, пациентку привезли с жалобами на острые боли в животе и пониженное давление. Обследование показало, что у женщины развился сепсис — заражение крови. Причиной стала внутриматочная спираль, установленная более 10 лет назад.

«Такое длительное ношение инородного тела привело к развитию гнойных процессов и тазового сепсиса — осложнение, которое возникает в результате распространения инфекции в брюшной полости», — пояснили в пресс-службе.

Во время вмешательства врачи удалили спираль и матку с гнойным образованием. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали на амбулаторное лечение.

Ранее в Рязани врачи приняли роды у женщины, забеременевшей с внутриматочной спиралью.