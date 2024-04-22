В России изменятся условия оплаты сверхурочной работы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

По новому закону оплата сверхурочной работы включает в себя компенсационные выплаты за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Документ учитывает все системы оплаты труда. Среди них: выплаты по тарифным ставкам и окладам, бестарифная, сдельная и иные системы.

Действовавшая до этого норма об оплате сверхурочной работы допускала оплату переработки, исходя из одной лишь составляющей части заработной платы работника — из тарифной ставки, без начисления компенсационных и стимулирующих выплат. Закон вступит в силу с 1 сентября.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успехах России в экономике, несмотря на санкции.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.