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В России изменятся условия оплаты сверхурочной работы

Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы

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Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

По новому закону оплата сверхурочной работы включает в себя компенсационные выплаты за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Документ учитывает все системы оплаты труда. Среди них: выплаты по тарифным ставкам и окладам, бестарифная, сдельная и иные системы.

Действовавшая до этого норма об оплате сверхурочной работы допускала оплату переработки, исходя из одной лишь составляющей части заработной платы работника — из тарифной ставки, без начисления компенсационных и стимулирующих выплат. Закон вступит в силу с 1 сентября.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успехах России в экономике, несмотря на санкции.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

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