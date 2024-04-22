В ФРГ расследуют участие компании Knauf в восстановлении Мариуполя

Представитель прокуратуры Германии Тобиас Костух заявил о начале предварительного расследования в отношении Knauf из-за сообщений о ее роли в восстановлении Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, прокуратура Вюрцбурга начала доследственную проверку на фоне сообщений в СМИ. Он предположил, что она служит для выяснения того, существует ли начальное подозрение в совершении преступления компанией.

Про какие-либо проверки в отношении еще одной компании, WKB Systems, чья продукция также якобы использовалась в восстановлении Мариуполя, представитель прокуратуры не упомянул.

До этого стало известно, что крупнейший в мире производитель стройматериалов, немецкая компания Knauf планирует передать бизнес в России местному менеджменту.

В ноябре прошлого года правительство Украины внесло компанию Knauf в список «международных спонсоров войны». Данное решение было принято из-за отказа компании уходить с российского рынка. По данным Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины, в 2022 году немецкая организация уплатила $117 млн налогов в бюджет РФ.

Ранее сообщалось, что продукция немецких компаний Knauf и WKB Systems помогает России восстанавливать Мариуполь.