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В ФРГ расследуют участие компании Knauf в восстановлении Мариуполя

Прокуратура ФРГ начала расследование участия Knauf в восстановлении Мариуполя

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Представитель прокуратуры Германии Тобиас Костух заявил о начале предварительного расследования в отношении Knauf из-за сообщений о ее роли в восстановлении Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, прокуратура Вюрцбурга начала доследственную проверку на фоне сообщений в СМИ. Он предположил, что она служит для выяснения того, существует ли начальное подозрение в совершении преступления компанией.

Про какие-либо проверки в отношении еще одной компании, WKB Systems, чья продукция также якобы использовалась в восстановлении Мариуполя, представитель прокуратуры не упомянул.

До этого стало известно, что крупнейший в мире производитель стройматериалов, немецкая компания Knauf планирует передать бизнес в России местному менеджменту.

В ноябре прошлого года правительство Украины внесло компанию Knauf в список «международных спонсоров войны». Данное решение было принято из-за отказа компании уходить с российского рынка. По данным Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины, в 2022 году немецкая организация уплатила $117 млн налогов в бюджет РФ.

Ранее сообщалось, что продукция немецких компаний Knauf и WKB Systems помогает России восстанавливать Мариуполь.

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