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Гендиректор Судебного департамента при ВС РФ покинул свой пост

Глава Судебного департамента при ВС РФ Гусев ушел в отставку

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Евгений Биятов/РИА Новости

Гендиректор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев ушел в отставку. Об этом сообщили в Telegram-канале ВС со ссылкой на материал «Интерфакса».

Гусев занимал свой пост с 2000 года. По данным агентства, временно исполняющим обязанности Генерального директора Судебного департамента назначили государственного советника РФ 1 класса Виктора Агеева, который уже исполняет обязанности врио гендиректора с 15 апреля. На должность его назначили приказом Верховного суда от 11 апреля.

До этого о намерении Гусева уйти в отставку сообщал председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. В итоге Совет судей РФ одобрил его отставку.

Судебный департамент осуществляет организационное обеспечение всех судов в России, а также отвечает за единое информационное пространство судебной системы страны.

9 апреля стало известно, что в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда страны.

Ранее в Совете судей России рассказали о преимуществах назначения женщины на пост председателя Верховного суда.

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