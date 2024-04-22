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Опрос показал, что более половины россиян легко могут обойтись без смартфона

ВЦИОМ: более половины россиян легко могут проводить время без смартфона

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Более половины (58%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) утверждают, что могут легко проводить время без смартфона. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

«Более половины россиян утверждают, что легко могут проводить время без смартфона (58%). Некоторые, напротив, испытывают дискомфорт, находясь без гаджета продолжительное время (26%)», — говорится в сообщении.

Кроме того, 14% опрошенных россиян вовсе не задумываются о проблемах такого толку.

При этом две трети (66%) пользователей смартфонов не готовы заменить их обычными кнопочными телефонами.

До этого аналитики маркетплейса «Мегамаркет» и медиахолдинга Rambler&Co изучили предпочтения россиян при выборе смартфонов.

Они пришли к выводу, что большинство россиян (74%) покупают смартфоны на базе операционной системе Android, и лишь 18% жителей страны останавливают свой выбор на iOS.

Ранее были названы пять лучших смартфонов с IPS-экранами.

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