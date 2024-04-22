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Программу «Время героев» назвали возможностью получить дополнительное образование

Герой России Карамышев: задания программы «Время героев» понятны и доступны

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времягероев.рф

Участник программы «Время героев», Герой России Александр Карамышев назвал задания тестов понятными и доступными, сообщает пресс-служба программы.

«У меня был выходной день, поэтому я спокойно смог пройти тестирование. Сложностей никаких не возникло. В целом все было достаточно просто», — отметил он.

Также Карамышев назвал своевременной инициативу президента России Владимира Путина о создании программы.

«Это здорово, когда участники СВО имеют возможность получить дополнительное образование. Сейчас это крайне необходимо», — сказал он.

Карамышев уверен, что полученный в ходе СВО опыт поможет продолжить работать на благо России.

«Этот опыт не только боевой, но и управленческий. Он дал больше решимости и больше возможностей», — заключил Герой России.

Напомним, программа развития для участников СВО реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Участниками могут стать бойцы СВО, имеющие гражданство РФ, высшее образование и опыт управления людьми.

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