Программу «Время героев» назвали возможностью получить дополнительное образование

Участник программы «Время героев», Герой России Александр Карамышев назвал задания тестов понятными и доступными, сообщает пресс-служба программы.

«У меня был выходной день, поэтому я спокойно смог пройти тестирование. Сложностей никаких не возникло. В целом все было достаточно просто», — отметил он.

Также Карамышев назвал своевременной инициативу президента России Владимира Путина о создании программы.

«Это здорово, когда участники СВО имеют возможность получить дополнительное образование. Сейчас это крайне необходимо», — сказал он.

Карамышев уверен, что полученный в ходе СВО опыт поможет продолжить работать на благо России.

«Этот опыт не только боевой, но и управленческий. Он дал больше решимости и больше возможностей», — заключил Герой России.

Напомним, программа развития для участников СВО реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Участниками могут стать бойцы СВО, имеющие гражданство РФ, высшее образование и опыт управления людьми.